9 آلاف و979 طلب تصالح عن مخالفات البناء فى الغربية

شدد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، علي التصدي بحسم لكافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة، موضحًا أنه لن يسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصًا خلال هذه الفترة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضح نائب محافظ الغربية، انه تم تلقي 9 آلاف و979 طلب تصالح في مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في نطاق المحافظة.وقال عطا، إنه تم اعتماد قيمة التصالح وتشكيل اللجان المختصة بفحص كافة الأعمال الموجودة، لافتا الي تفعيل "لجان الأمانة الفنية" والتي تضم عددًا من المهندسين داخل نطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، إلي جانب "اللجان الفنية" والتي تضم استشارين من نقابة المهندسين بالغربية.وطالب نائب محافظ الغربية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وخصوصا داخل المدن سرعة تقديم الطلبات من خلال كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها.وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يضمن حق الدولة ويحافظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية من التعديات.