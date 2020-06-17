العجوزة تسجل الحالة الثامنة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بكورونا

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل مستشفى العجوزة الحالة الثامنة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك عندما شعرت الأم بألم الولادة، وكانت الصعوبة أنها مريضة كورونا، ولكن على الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج من استشاري النساء واستشاري التخدير وأخصائي الحضانات وفريق تمريض العمليات، ليبدأوا الملحمة تحت متابعة مدير مستشفى العجوزة الدكتور رامي عادل.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن المولودة كاملة النمو وفي حالة استقرار تام، كما أن الأم في حالة صحية مستقرة جدًا.واختتم بأنه سيقوم فريق العمل بمتابعة حالة الأم والمولودة، وسيتم عمل مسحتين على اأوقات مختلفه للمولد، وإذا ثبت سلبية التحاليل سيقومون على الفور.