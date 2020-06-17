حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 17 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.صحيًا: خفف تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.