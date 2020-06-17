سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-6-2020
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 ص
يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-6-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة، وذلك بعد أن شهد استقرارًا كبيرًا، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.29 للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.32جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل السعر في بنك مصر 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
وحقق سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وسجل الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار الي ان الريال هو عملة المملكة العربية السعودية وينقسم في التداول الي فئتين الأولي عملات ورقية عبارة عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية العملات المعدنية وهي عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.
سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.32جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل السعر في بنك مصر 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
وحقق سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وسجل الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار الي ان الريال هو عملة المملكة العربية السعودية وينقسم في التداول الي فئتين الأولي عملات ورقية عبارة عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية العملات المعدنية وهي عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.