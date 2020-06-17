رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-6-2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 ص
الريال
الريال
طباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-6-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة، وذلك بعد أن شهد استقرارًا كبيرًا، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.29 للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.32جنيه للبيع.

بنك مصر

ووصل السعر في بنك مصر 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

وسجل الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

يشار الي ان الريال هو عملة المملكة العربية السعودية وينقسم في التداول الي فئتين الأولي عملات ورقية عبارة عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية العملات المعدنية وهي عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية