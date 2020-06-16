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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:54 م
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن حملات الإزالة للعقارات والمباني المخالفة مستمرة، لافتًا إلى أن أحياء عاصمة نفذت عددًا من حملات الإزالة على مخالفات البناء.

وأضاف محافظ القاهرة، أن حي الخليفة تلقى بلاغًا بوجود تعديات على أملاك الدولة بطريق الأتوستراد تتبع محافظة القاهرة، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة اللوادر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار إلى أن حي المقطم قام بإزالة حوائط الدور الخامس بعد الأرضي بمسطح 60 مترًا في مساكن اسبيكوا ٧٠٠، بلوك ١٢، مدخل ٣، الهضبه العليا.

وأكد محافظ القاهرة، أن حي الوايلي قام بإزالة بالعقار ٥٢ شارع الكامل بمنشية الصدر، وذلك للبناء بدون ترخيص، وتم تحرير محضر للمخالف، كما أن حي البساتين نفذ قرار إزالة للقطعة رقم ٣ شارع مسجد التنعيم بمنطقة بير أم سلطان، لعقار مكون من سبعة أدوار فوق الأرضي.

وأوضح أنه في حي الزيتون تم إزالة أعمال بناء مخالف للعقار رقم (١٣) حارة محمد حنفي، وبحضور قسم شرطة الزيتون وقائد شرطة المرافق ومدير الإسكان وأجهزة الحي التنفيذية، كما أن حي المرج قام بإزالة مباني مخالفة بطريق العزبة البيضاء بالتنسيق مع قسم شرطة المرج.

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