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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التبرع بـ5 بوابات تعقيم للمؤسسات الشرطية بطنطا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:53 م
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أطلق أحد رجال الأعمال بمحافظة الغربية، مبادرة اسماها "بالعلم نبني وطن"، استمر فيها بالتبرع ببوابات تعقيم عدد من المؤسسات الشرطية بمدينة طنطا، وذلك تقديرًا لدور رجال الأمن بالمدينة والمحافظة.

وأكد المهندس أحمد منير عطية، صاحب المبادرة، أن رجال الأمن والمؤسسات الأمنيه تتعامل يوميًا مع أعداد كبيرة من المواطنين، وتم تنفيذ حزمة كبيرة من الإجراءات، وهناك عدد كبير من المواطنيين يتوافدون لانهاء خدمات داخل هذه المؤسسات، ولذلك قررت المبادرة التبرع بعدد خمس بوابات تعقيم على بعض الأماكن الشرطية الهامة في مدينة طنطا.

وقال إنه تم تركيب بوابة أمام مكتب اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لشئون وسط الدلتا، وأخرى أمام مديرية أمن الغربية، وأمام قسم أول طنطا، وأمام قسم ثان طنطا، وأمام شرطة النجدة، مضيفًا أن المبادرة سعت وتسعي لمزيد من التبرع في إطار التوجه للوقوف إلى جانب الدولة في مواجهة جائحة "كورونا".

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن تبرع مبادرة "بالعلم نبني وطن" بـ 5 بوابات تعقيم الكترونية للمحافظة، ووجه نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، شكرهم للجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني ورجال الأعمال على مجهودهم في دعم المحافظة.

وتم توزيع هذه البوابات على مبنى التأمينات والمعاشات بشارع سعيد، ومكتب البريد الرئيسي، ومستشفي المنشاوي العام، ومسجد سيدي أحمد البدوي، ومسجد الشيخه صباح.

وأصدرت محافظة الغربية بيانًا أشادت فيه بجهود المشاركة المجتمعية والمبادرات الشخصية والجماعية لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم

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