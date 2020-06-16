9 أشخاص يغادرون مستشفى عزل الصدر بالإسماعيلية

غادر 9 متعافين من فيروس كورونا المستجد، اليوم، مستشفى صدر الإسماعيلية، بعد خضوعهم للعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالتهم وبسحب عينات منهم أثبتت النتائج تماثلهم للشفاء.يذكر أن محافظة الإسماعيلية خصصت 3 مستشفيات لعزل مصابي فيروس كورونا وهم: أبو خليفة وصدر الإسماعيلية والإسماعيلية العام، كما خصصت مستشفى الحميات لفرز المصابين وإجراء التحاليل اللازمة.