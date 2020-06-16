إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالغربية

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على طريق كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بكفر الشيخ بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وأسفرت عن وجود إصابات.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ، وتم استدعاء 5 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وهم: "جمال. ح " ٦٠سنة، و"كريمة. ج" ٥٥ سنة، و"فريال. ج" ٣٥ سنة، و"سامح. ج" ٤٠ سنة، و"ذياد. س" ٩سنوات، وجميعهم مقيمين بشارع محب بطنطا.وتبين من الفحص المبدئي تفاوت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية في الوقت الذي تم فيه رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة.