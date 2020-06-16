مصر تشارك في المنتدى العربي الافتراضي حول كورونا

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء، في المنتدى العربي الافتراضي الأول حول "دور تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في مجابهة جائحة كورونا: المبادرات العربية وقصص النجاح".وينظم المنتدى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).وناقش المنتدى دور أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وضع حلول مبتكرة تساهم في مجابهة جائحة كورونا والحد من آثارها، كما يهدف إلى عرض المبادرات الوطنية وأفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها على المستويين العربي والعالمي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، بغرض إتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات والرؤى بين الدول العربية في هذا المجال.