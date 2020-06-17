«البيئة» عن افتراس سلحفاة وادى الجمال: لا يمكن التدخل





قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية بسواحل محمية وادي الجمال بعد نفوق سلحفاة، يوم الأحد، وتعرضها للافتراس من سمكة قرش، وقامت الوزارة بدفنها في مكان آمن.

سلحفاة وادى الجمال





وتابع "سالم"، أن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة القرش ظاهرة طبيعية يتم متابعتها وإعداد تقارير دورية بشأنها، مشيرًا إلى أن هذه العملية تحدد طبيعة التعامل بين الكائنات الحية مع بعضها البعض، وأحد نظريات التوازن البيئى ما بين الكائنات البحرية.



ولفت رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إلى أن حيوانات البيئة البحرية تنقسم إلى حيوانات مفترسة وحيوانات عشبية، وتعد أسماك القرش على قمة الحيوانات المفترسة التى تمارس دورها الطبيعى فى نظرية توازن البيئة بالتغذى على الحيوانات العشبية الأضعف منها قوة مثل السلاحف والدرافيل والأسماك كبيرة الحجم كأسماك التونة. وأشار "سالم"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه عُثر على السلحفاة الخضراء بساحل محمية وادي الجمال بمرسى علم، حيث تحتوي المحمية على العديد من أنواع سمك القرش المفترسة، ومنها نوعان يتغذى على السلاحف وهو قرش النمر والقرش المحيطى.وتابع "سالم"، أن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة القرش ظاهرة طبيعية يتم متابعتها وإعداد تقارير دورية بشأنها، مشيرًا إلى أن هذه العملية تحدد طبيعة التعامل بين الكائنات الحية مع بعضها البعض، وأحد نظريات التوازن البيئى ما بين الكائنات البحرية.ولفت رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إلى أن حيوانات البيئة البحرية تنقسم إلى حيوانات مفترسة وحيوانات عشبية، وتعد أسماك القرش على قمة الحيوانات المفترسة التى تمارس دورها الطبيعى فى نظرية توازن البيئة بالتغذى على الحيوانات العشبية الأضعف منها قوة مثل السلاحف والدرافيل والأسماك كبيرة الحجم كأسماك التونة.

سلحفاة وادى الجمال





وأردف أن هناك علاقة وطيدة ما بين حجم سمكة القرش وحجم فكها، وأن سمكة القرش أكلت أجزاء بسيطة منها أدى إلى وفاتها ثم قذفها البحر إلى الشاطئ، مشيرًا إلى أن هذه ظاهرة طبيعية يتم رصدها بشكل دورى ومتكرر على مدار العام، كما أن السلاحف الخضراء تعيش فى الأماكن التى بها أعشاب بحرية لأنها تتغذى عليها.



وأضاف أن السلاحف قد تهاجر بين البلدان لمسافات كبيرة قد تمتد لآلاف الكيلو مترات من سنة لأخرى لوضع البيض، وأثناء هجرتها تعبر خلال أنواع المياه المختلفة بما فيها أعالى البحار البعيدة تماما عن الشواطئ الساحلية حتى تصل إلى أماكن التزواج أو أماكن وضع البيض، وقد تعيش السلحفاة فى بيئتين مختلفتين حسب الغرض المعيشى بالتغذى على الأعشاب البحرية أو بيئة التزواج. وأوضح أنه من المستقر علميًا أن تلك الأسماك تعد من أهم مصادر الغذاء لسمك القرش، وهجوم سمكة القرش على السلحفاة فى البحر الأحمر أمر طبيعى وهذا ما يحدث فى كل بحار العالم، وهذا ما أوضحته وزارة البيئة في بيان لها حول واقعة انقضاض سمكة قرش صغيرة الحجم يبلغ طولها حوالى متر ونصف على سلحفاة خضراء وهذا ما يتضح من علامات أسنانها بدرقة السلحفاة.وأردف أن هناك علاقة وطيدة ما بين حجم سمكة القرش وحجم فكها، وأن سمكة القرش أكلت أجزاء بسيطة منها أدى إلى وفاتها ثم قذفها البحر إلى الشاطئ، مشيرًا إلى أن هذه ظاهرة طبيعية يتم رصدها بشكل دورى ومتكرر على مدار العام، كما أن السلاحف الخضراء تعيش فى الأماكن التى بها أعشاب بحرية لأنها تتغذى عليها.وأضاف أن السلاحف قد تهاجر بين البلدان لمسافات كبيرة قد تمتد لآلاف الكيلو مترات من سنة لأخرى لوضع البيض، وأثناء هجرتها تعبر خلال أنواع المياه المختلفة بما فيها أعالى البحار البعيدة تماما عن الشواطئ الساحلية حتى تصل إلى أماكن التزواج أو أماكن وضع البيض، وقد تعيش السلحفاة فى بيئتين مختلفتين حسب الغرض المعيشى بالتغذى على الأعشاب البحرية أو بيئة التزواج.

سلحفاة وادى الجمال