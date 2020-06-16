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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ولادة طفلة لأم مصابة بكورونا بمستشفى العجوزة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:22 م
ولادة طفلة لأم مصابة
ولادة طفلة لأم مصابة بكورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مستشفى العجوزة لعزل مصابي كورونا سجل اليوم، الحالة الثامنة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

جاء ذلك عندما شعرت الأم بألم الولادة وعلى الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج من استشاري النساء واستشاري التخدير وأخصائي الحضانات وفريق تمريض العمليات ليبدأوا الملحمة، وجاءت للحياة مولودة كاملة النمو في حالة استقرار تام والأم في حالة صحية مستقرة جدًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه قد بلغ عدد الإصابات 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

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