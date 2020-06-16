ثروت حجر ينصح بتناول الخضروات والفاكهة بدلا من أدوية الفيتامينات

قال الدكتور هشام ثروت حجر عضو غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك نقص في أدوية الفيتامينات بسبب تكالب المواطنين على شرائها، مؤكدًا أن المواطنين الأصحاء هم من يشترونها ظنًا منهم أنها علاج أو واقي لفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهي تعمل علي تقوية مناعة جسم الإنسان وليس علاجًا للفيروس.وأضاف حجر لـ"الدستور"، أنه من الممكن استبدال أدوية الفيتامينات بالأكل الصحي، مثل شرب العصائر الطبيعية كالجوافة والبرتقال واحتوائهما على فيتامين سي، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفاكهة باستمرار.وأشار إلى أن هناك حوالي اكثر من 150 مصنع دواء لديهم خطة إنتاج متعارف عليها من قبل بداية العام، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماعا مع وزيرة الصحة مع أصحاب مصانع الأدوية والصيدليات لزيادة إنتاج أدوية الفيتامينات في أقرب وقت ممكن.