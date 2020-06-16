رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:10 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
ايهاب مصطفى
طباعة
قال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إن توفيق الحكيم كان يسرح كثيرًا، ويكون في جلسة ولا يكون معهم بوعيه، ويغيب تماما طوال المدة التي يجلس فيها معهم، فلا هو يتكلم ولا يسمع ما يقولون.

وفي حوار أجري معه على صفحات مجلة الشبكة حكى عبد الوهاب موقفًا عن توفيق الحكيم، قال:" بين الحين والحين يعود من سرحانه لمدة ثوان معدودة، فيتكلم على عجل ويقول بعض ما في خاطره، ثم يعود إلى حالته، وقد يتحدث أحيانًا مدة طويلة ولكنه يعود ليغرق ذهنه بفصله عن كل ما حوله.

وأذكر أنه في الساعة الرابعة من بعد ظهر أحد الأيام غادرني توفيق الحكيم لزيارة أحد أحياء القاهرة لموعد قال إنه هام جدًا، وكانت الساعة التاسعة مساء هي موعد رجوعه من هذا المشوار.

ولكن الحكيم تأخر ولم يرجع في الموعد، فطاب لي أن أتمشى قليلًا في أحد الشوارع القريبة من المنزل، فاصطحبت مرافقًا لي ومشيت، وفيما نحن سائران على رصيف أحد الميادين قال لي المرافق:" انظر.. هذا هو توفيق بيه"، فنظرت حيث أشار فرأيت الحكيم جالسًا وحده في سيارة أتوبيس كبيرة تقف إلى جانب الرصيف، فاقتربت منه وسألته عن حاله ولماذا هو قاعد وحده في هذا الأتوبيس في مثل هذه الساعة من الليل، فقال إنه ينتظر أن يمشي الاتوبيس فيوصله إلى حيث يقصد.

خمس ساعات ونصف من الرابعة وحتى التاسعة والنصف وتوفيق قاعد وحده في هذا الأتوبيس في انتظار أن يمشي، لم ينتبه إلى طول المدة، ولم يفطن أن الموعد هو الساعة الرابعة، وانها الآن التاسعة والنصف، ولم يع أن أحدا من الناس لم يصعد إلى الأتوبيس، وأنه كان فيه وحده، ولم يلحظ أن هذا الاتوبيس حتى لو مشى كما يتوقع هو فاتجاهه ليس إلى الحي الذي يقصده، ولم يفكر ان سيارته الخاصة وسائقه ينتظرانه في المكان الذي حدده هو.

والأغرب من هذا أنه لم ينتبه وهو يصعد إلى الأتوبيس أنه كان مركونًا لأنه خربان، وأن خرابه ليس من النوع الذي يمكن تصليحه لأن دواليبه حتي حديدها كانت منزوعة منه، فهو مبطوح فوق الأرض على باطن هيكله لا على دواليبه، وتحدثت معه ونزل وأخذناه إلى البيت.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: سوء الخدمة بالمستشفيات الخاصة سبب ارتفاع وفيات كورونا

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية