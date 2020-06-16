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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: قرار وقف تصدير الفول والعدس يساهم في تثبيت الأسعار

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:01 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن قرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر هو قرار جيد للغاية في ظل أحداث فيروس كورونا.

وأضاف البكري لـ"الدستور"، أن القرار سيساهم في توفير البقوليات التي تحتوي على فيتامينات التي تدعم المناعة، لافتا إلى أن القرار سيعمل على تثبيت سعر البقوليات بدلا من ارتفاعه نتيجة الإقبال مؤخرا بشدة على الفول والعدس.

وأوضح أن الحكومة تراعي للغاية وضع سيطرة على منظومة الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه السلع بمثابة أمن قومي مصري خاصة في ظل المتغيرات التي حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد حاليا والمنتشر في البلاد.

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