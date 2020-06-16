رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:00 م
الصوت الذهبي
الصوت الذهبي
آلاء حسن
طباعة
ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء بعد غد الخميس، حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة "الصوت الذهبى" والتى أقيمت نهاية شهر نوفمبر 2016، وذلك على قناة الصندوق عبر اليوتيوب.

وفاز بجائزة المسابقة (الصوت الذهبى) المطرب الصاعد محمد هشام، بالإضافة إلى 9 مراكز تالية فاز بها أصوات شابة، يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أغنيات الزمن الجميل منها: "دعاء الشرق"، "مولاى"، "يا حاسدين الناس"، "إن كنت ناسى"، "صافينى مرة"، "على بلد المحبوب"، "يا مسافر وحدك"، "أه لو تعرف"، "بلاش عتاب"، "فى يوم وليلة" و"مصر التى فى خاطرى"، والحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية.

تعد "الصوت الذهبى" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015، وقدمت أكثر من أربعين صوتا (ذهبيا) للساحة الفنية، تبناهم فنيًا صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية، بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربى، شارك فى عضوية لجنة تحكيم الدورة الثانية الفنانين والأكاديميين، الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، أستاذ الغناء العربى الدكتورة هدى أحمد، الدكتورة علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى، والإذاعية إيناس جلال الدين، إضافة إلى مؤسس المسابقة الفنان محسن فاروق.

جدير بالذكر أنه تم حاليا الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين، والذى بلغ عددهم 49 متسابقا من أكثر من 120 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية