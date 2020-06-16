ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء بعد غد الخميس، حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة "الصوت الذهبى" والتى أقيمت نهاية شهر نوفمبر 2016، وذلك على قناة الصندوق عبر اليوتيوب.وفاز بجائزة المسابقة (الصوت الذهبى) المطرب الصاعد محمد هشام، بالإضافة إلى 9 مراكز تالية فاز بها أصوات شابة، يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أغنيات الزمن الجميل منها: "دعاء الشرق"، "مولاى"، "يا حاسدين الناس"، "إن كنت ناسى"، "صافينى مرة"، "على بلد المحبوب"، "يا مسافر وحدك"، "أه لو تعرف"، "بلاش عتاب"، "فى يوم وليلة" و"مصر التى فى خاطرى"، والحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية.تعد "الصوت الذهبى" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015، وقدمت أكثر من أربعين صوتا (ذهبيا) للساحة الفنية، تبناهم فنيًا صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية، بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربى، شارك فى عضوية لجنة تحكيم الدورة الثانية الفنانين والأكاديميين، الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، أستاذ الغناء العربى الدكتورة هدى أحمد، الدكتورة علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى، والإذاعية إيناس جلال الدين، إضافة إلى مؤسس المسابقة الفنان محسن فاروق.جدير بالذكر أنه تم حاليا الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين، والذى بلغ عددهم 49 متسابقا من أكثر من 120 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.