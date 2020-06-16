ارتفاع وفيات كورونا في روسيا لـ3434
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:58 م
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أعلن مركز الاستجابة الروسي لفيروس كورونا، الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بكوفيد-19 في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في المدينة إلى 3434.
أضاف المركز، في بيانه أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أن 48 شخصًا من مرضى الالتهاب الرئوي الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا توفوا اليوم في موسكو".
يُذكر أن المركز أعلن أمس الإثنين، وفاة 52 شخصًا من مصابي كورونا في موسكو.
أضاف المركز، في بيانه أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أن 48 شخصًا من مرضى الالتهاب الرئوي الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا توفوا اليوم في موسكو".
يُذكر أن المركز أعلن أمس الإثنين، وفاة 52 شخصًا من مصابي كورونا في موسكو.