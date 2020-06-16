ارتفاع وفيات كورونا في روسيا لـ3434

أعلن مركز الاستجابة الروسي لفيروس كورونا، الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بكوفيد-19 في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في المدينة إلى 3434.أضاف المركز، في بيانه أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أن 48 شخصًا من مرضى الالتهاب الرئوي الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا توفوا اليوم في موسكو".يُذكر أن المركز أعلن أمس الإثنين، وفاة 52 شخصًا من مصابي كورونا في موسكو.