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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان العراق: 5 وفيات و182 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:56 م
كورونا العراق
كورونا العراق
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أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 182 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا": إن مجموع الذين تم حجرهم حتى الآن بلغ 15163 مواطنًا من العائدين من الخارج أو الملامسين لإصابات مؤكدة بعد حجر 48 مواطنًا خلال الـ24 الساعة الماضية، بقي منهم 1134 في 36 موقعًا مختلفًا بواقع 238 في أربيل، و9 في السليمانية و887 في دهوك، فيما تم رفع الحجر عن 14029 مواطنًا.

وأشار البيان إلى تشخيص 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة، بعد إجراء 1970 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية منها 647 في أربيل و611 في السليمانية و466 في دهوك و110 في رابرين و136 في كرميان ليرتفع عدد الفحوصات الكلية منذ بداية ظهور الفيروس إلى 108001.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة كانت بواقع 30 حالة في أربيل، و107 إصابات و5 وفيات في محافظة السليمانية و4 في كرميان و41 في رابرين.

كما سجلت 68 حالة شفاء على النحو التالي: أربيل 38، كرميان 21، دهوك 9.

وبهذا يبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان 2644 حالة بينها 1104 حالات شفاء و59 وفاة، فيما يتلقى 1492 مصابًا الرعاية الصحية.

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