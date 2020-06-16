السفارة الفلسطينية في القاهرة تعلق عملها لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام بدءًا من غد الأربعاء ولمدة أسبوع قابل للتمديد، لحين إجراء فحص طبي لأحد الزملاء الموظفين الذي توفت والدته نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومخالطته فريق الطوارئ بالسفارة والمندوبية، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.وقدمت سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وجميع مستشاري وموظفي سفارة دولة فلسطين ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة بالإسكندرية، خالص العزاء والمواساة القلبية لمحمد قدورة موظف في السفارة، وأسرته.فيما أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة وفاة ثلاثة من أبناء الجالية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".