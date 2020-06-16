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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي عهد أبوظبي ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان جهود مواجهة كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:54 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات انتشار فيروس "كورونا" على الساحة الدولية وآليات التعامل مع آثاره.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات "كورونا" الصحية والاقتصادية والاجتماعية كافة وأهمية تكثيف التعاون والتضامن الدوليين؛ لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضها انتشار هذا الوباء على مختلف دول العالم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن بلاده مع شعوب الاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مواجهة تحديات انتشار "كورونا" ودعم جهودها في التعامل مع تداعياته، مشيرا إلى سياسة دولة الإمارات ونهجها الإنساني الثابت الذي يقوم على التعاون والتضامن مع دول العالم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البشرية، متمنيا لهم ولشعوب العالم السلامة من كل مكروه وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن شكرها وتقديرها لمبادرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوره خلال ظروف انتشار "كورونا" والمساعدات الطبية والإنسانية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها إلى العديد من دول العالم لدعم جهودها في مواجهة الوباء.. مشيدة بالإجراءات والآليات التي تعاملت بها دولة الإمارات لمنع انتشار الفيروس والحد من آثاره على المستويات كافة.

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