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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 مخالفة بسبب الكمامة بالمحلة الكبرى وسمنود

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:53 م
مخالفة بسبب الكمامة
مخالفة بسبب الكمامة
الغرببة حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية، عن تحرير 16 مخالفة لسائقين لعدم التزامهم بقرار ارتداء الكمامة الواقية، استمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة اليوم الثلاثاء، للجنة المحافظة، بمراكز المحلة الكبرى وسمنود، لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية طارق رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول ورفع الإشغالات، وتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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