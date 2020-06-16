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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات داخلية في ديوان أسوان العام والوحدات المحلية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:49 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام ورؤساء ونواب الوحدات المحلية.

تضمنت الحركة الآتي: نقل كمال حلمى عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بجانب نقل على أحمد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيسًا لمدينة أبوسمبل السياحية، وأيضًا نقل سيد عبدالوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيسًا لمدينة السباعية، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تعيين أحمد عبدالوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلًا من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

كما اعتمد المحافظ حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة والتى شملت تعيين العميد ممدوح أبوبكر أبوالحمد مديرًا لشئون مكتب محافظ أسوان، ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديرًا لإدارة المشاتى والسياحة بالمحافظة، بجانب تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفنى بالمحافظة للعمل مديرًا لإدارة تنمية القرية، وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديرًا للمكتب الفنى، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديرًا لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ.

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