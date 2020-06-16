رئيس مركز المحلة يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بعزبة مزراحي

تفقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بعزبة مزراحي التابعة لقرية محلة حسن، بناء على توجيهات محافظ الغربية ونائبه، إعادة المظهر الجمالي للشوارع والقرى وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.وتابع رئيس المدينة أعمال البدء في الرصف بعزبة مزراحي بقرية محلة حسن طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لخطة الرصف من خلال الشركة الوطنية، حيث يتم الرصف بطول 115 مترا، عرض 5 أمتار، بداية من الطريق الرئيسي لعزبة مزراحي.