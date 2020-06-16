علاء عرفة: مشاركتي في «الاختيار» نقطة كبيرة بمشواري الفني

قال الفنان علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل "الاختيار"، إن مشاركته في المسلسل تعد نقطة كبيرة في مشواره الفني، خاصة أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا، وسيظل في أذهان المشاهدين لفترة كبيرة، كونه يمثل حقبة زمنية مرت به البلاد، وتابع: "الاختيار حاجة كبيرة جدًا في حياتي.. والتحاقي بالخدمة العسكرية ساعدني كثيرًا في تأدية دوري في المسلسل".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تضحيات شهداء الوطن من أجل الدفاع عن تراب الوطن وأمن المواطنين، كبيرة جدًا، وتحتاج لسنوات كي تروي ويعرفها الجميع، معربًا عن سعادته الشديدة تجاه المشاركة في عمل وطني.