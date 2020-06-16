استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة في الأقصر (صور)
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:43 م
هدى الأميرطباعة
قام العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة بجولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرو المدارس، ومسئولو الإشغالات والنظافة بالمركز.
ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم، وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين.
وشدد "عبدالجابر" على مسئولى النظافة والإشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتًا إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجار تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.
وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع إدارة الري.
ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم، وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين.
وشدد "عبدالجابر" على مسئولى النظافة والإشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتًا إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجار تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.
وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع إدارة الري.