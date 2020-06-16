استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة في الأقصر (صور)

قام العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة بجولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرو المدارس، ومسئولو الإشغالات والنظافة بالمركز.ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم، وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين.وشدد "عبدالجابر" على مسئولى النظافة والإشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتًا إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجار تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع إدارة الري.