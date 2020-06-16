رسائل من إيمان العاصي لابنتها: «ريتاج دي دنيتي»

نشرت الفنانة إيمان العاصي عدة صور بجانب ابنتها ريتاج، ووجهت لها عدة رسايل عبر حسابها بموقع إنستجرام.وظهرت إيمان بجانب ابنتها وقالت على الصور:"بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في دنيتي مش قادره افتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عاملة إزاي؟"وقالت:"هي اللي أمي مش أنا اللي أمها طيبة وحنينة عليا أكتر من أي حد تاني في الدنيا صاحبتي اللي بحب أحكيلها وافضفض وأنا في حضنها هي كفاية عليا في الدنيا دي مش عاوزة حاجة غيرها ست البنات".كانت إيمان العاصي قد وجهت رسالة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجميع من وقف الى جوارها وساندها أثناء محنة إصابتها بفيروس كورونا، خاصة فناني مصر وإعلامييها، مشيرة إلى أن أزمتها الأخيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتعافيها منه كشفت لها عن جانب مهم فى حياتها وهو حب الناس لها.