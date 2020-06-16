«الصحة العالمية»: مناعة القطيع تعني إصابة أكثر من 60% وهذا لم يحدث

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا "كوفيد 19" عبارة عن موجات وما زلنا في الموجة الأولى.وأضاف استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاعتماد على مناعة القطيع في هذه المرحلة تكلفته بالغة، لأن مناعة القطيع تعني إصابة أكثر من 60%، وهذا لم يحدث.وأردف: "نتمنى أن نصل إلى مناعة القطيع من خلال اللقاحات، وليس إصابات حقيقية".وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال توقع ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة لأنه لم يتم اكتشاف طبيعة الفيروس، كما أن غالبية المرضى لا يتم اكتشافهم.ونوه إلى أن التدخين وقلة عدد ساعات النوم والتوتر تؤثر على المناعة ومقاومة الفيروس.