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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أسيوط»: الصناعات الغذائية والدوائية لم تتأثرا بـ«كورونا»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:31 م
المهندس علي حمزة
المهندس علي حمزة
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، على جهود ودور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي بالرغم من تبعات أزمة الفيروس.

وأضاف حمزة لـ"الدستور" أن قوة الاقتصاد المحلي ترجع إلى فضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن جميع الصناعات تأثرت بالفعل نتيجة للفيروس، وقلة إنتاج المصانع.

وأشار إلى أن هناك قطاعين فقط لم يتأثرا بشكل كبير بسبب الفيروس وهما صناعة المواد الغذائية، وصناعة الأدوية والمنظفات، لأنه لا غنى عنهما في حياتنا اليومية.

وتابع حمزة: أن الجمعية تتخذ جميع الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة وصحة العمال، من خلال القيام بحملات تعقيم بالإضافة إلى تزويد المصانع بأجهزة تعقيم أثناء دخول وخروج العمال للمصانع.

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