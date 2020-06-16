وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: لا ضرر على الطلاب من بوابات التعقيم

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل نيفين ثابت أحد أولياء الأمور عما إذا كانت بوابات التعقيم التي تم تركيبها خلال امتحانات الثانوية العامة ضارة على الطلاب أم لا، وحقيقة استخدامها للكلور من عدمه.ورد الوزير على هذا التساؤل قائلا: لا نستخدم الكلور من الأساس ولا ضرر على الطلاب أو ملابسهم وأي شيء غير ذلك شائعات وتضليل.‎وتنطلق امتحانات طلاب الشهادة الثانوية بمادة اللغة العربية، الأحد المقبل، وتنتهى 21 يوليو المقبل، وفق الجدول الذي اعتمده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.