جبل من المخلفات في الفسطاط.. و«التنمية المحلية» تتحرك

عرض الإعلامي خالد أبو بكر شكاوى أهالي منطقة الفسطاط من انتشار القمامة التي وصلت لحد تشكيل جبل من المخلفات أثارت استياء المارة.وطالب أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون"، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتدخل وحل الأزمة، قائلًا هذا المشهد لا يمكن السكوت عليه.من ناحيته، قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية، إنه سيتواصل مع اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، والمسئولين في وزارة البيئة؛ لبحث المشكلة ومعرفة سبب إلقاء المخلفات في تلك المنطقة، قائلًا إنه يبدو أنها مخلفات بناء.أكد خالد أبوبكر، أن البرنامج سيرصد أى مخالفات وسيعرضها على الهواء، للوزراء والمسئولين بهدف التدخل وإيجاد حل: "مش قصدى حد يزعل ولو زعلت مش هيشغلنى أوى، مش بتأثر من زعل مسئول ولا وزير لأنى أقوم بعملى بناءً على ضميرى ودورى.. لو فيه أوجه قصور وعرضتها محدش يتقمص.. ياريت تصلحوا القصور".