«صحة البيئة» تتابع مراحل المعالجة بـ«صرف البركة» فى السلام

شكلت الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة والسكان، مُمثلة فى إدارة الرقابة على الصرف، لجنة للمرور الميدانى على محطة الصرف الصحى المُعالج بالبركة بمدينة السلام؛ لمُتابعة كفاءة مراحل المعالجة، وأخذ العينات من مداخل ومخارج المحطة لتحليلها طبقًا للتشريعات والقوانين المصرية المُنظمة لأعمال الصرف.وأرسلت اللجنة المشكلة، بحسب بيان صادر عن الإدارة، العينات لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مُطابقتها قبل صرفها على المجاري المائية غير العذبة.وتابعت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالاشتراك مع وزارات الري والبيئة والإسكان، الإجراءات التى تقوم بها المحطة للحفاظ على البيئة من أجل سلامة المواطنين، وفى إطار الجهود المبذولة من الدولة وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020.وأوضحت الإدارة العامة لصحة البيئة أن وزارة الصحة حرصت على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة من التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة، وأن اللجنة ستواصل أعمالها حرصًا على الصالح العام، وتماشيًا مع خطة الدولة للرقابة على صرف المحطات والتأكد من كفاءة التشغيل بها.وأوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريح سابق لها، أنها قامت بالتأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية، والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائى على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل، مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.