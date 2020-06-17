«نوير»: منظومة الطيران المدنى جاهزة لعودة التشغيل

صرح الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بأن السلطة لم تتلقى أي إخطارات من جانب شركات الطيران العالمية أو الإقليمية لتسيير رحلات جوية منتظمة إلى المطارات المصرية حتى الآن، مشددًا على استعدادات منظومة الطيران المدني المصري على عودة التشغيل أوائل الشهر المقبل، بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية اأسوة بكبريات المطارات العالمية.وأضاف أشرف نوير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطة الطيران المدني تعمل حاليًا على إرسال إخطارات كدليل عمل لجميع الشركات العاملة بمنظومة الطيران المدني سواء شركات طيران حكومية أو خاصة، أو شركات الخدمات التي تعمل بالمطارات، وذلك وفقًا لتوصيات وإرشادات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" في ظل المتغيرات والظروف التي يشهدها العالم حاليًا عقب انتشار فيروس كورونا.وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى قيام مسئولين بالسلطة بالتفتيش على المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية الأسبوع المقبل، لمتابعة آخر الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها تلك المطارات، فضلًا عن وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بها، في ظل توقعات زيادة الحركة الركابية والجوية إلى المطارات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة الدوليين.