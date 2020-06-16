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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية ومعارضتها لمخططات الضم الإسرائيلية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:48 م
، السلطان عبد الله
، السلطان عبد الله أحمد شاه
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دعا ملك ماليزيا، السلطان عبد الله أحمد شاه، جميع الماليزيين للصلاة من "أجل الخير للفلسطينيين الذين تضطهدهم إسرائيل".

وقال القصر الملكي في بيان صدر عنه نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء: إن "الملك عبّر عن قلقه العميق ودعمه للقضية الفلسطينية"، مؤكدا دعمه للجهود الماليزية الرامية لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي الذين يعارضون مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وأكد البيان أن "الملك يؤمن أن حرية الفلسطينيين ستتحقق من خلال تقديم الدعم المستمر لهم لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي التي احتلها إسرائيل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

كما دعا السلطان عبد الله شاه جميع الماليزيين من مختلف الأعراق والأديان للصلاة وفقا لمعتقداتهم، من أجل حماية حقوق الفلسطينيين لينالوا حريتهم من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب ملك ماليزيا عن أمله أن يواصل جميع الماليزيين تمسكهم بمبادئ العدالة واحترام الآخرين، إلى جانب رفض أي شكل من أشكال الانتهاكات ضد الإنسانية.

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