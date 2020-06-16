ضبط عاطل هارب من 22 حكمًا قضائيًا بـ15 مايو

تمكنت وحدة مباحث 15 مايو، من القبض على عاطل هارب من 22 حكمًا قضائيًا، حال اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الامتداد دائرة القسم.البداية عندما وردت معلومات سرية باختباء "محمد حسن على"، 42 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وله عنوان آخر بدائرة القسم، هارب من 22 حكما قضائيا.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.