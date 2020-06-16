سياسي كندي يطالب رئيس الوزراء بمواجهة التمييز العنصري في البلاد

طالب زعيم حزب الديمقراطيين الجدد في كندا، جاجميت سينج، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة، جستن ترودو، باتخاذ إجراءات أقوى لمواجهة التمييز العنصري في البلاد.يأتي ذلك بعد وفاة رودني ليفي 48 عاما من السكان الأصليين على يد ضباط الشرطة الملكية الكندية في 12 يونيو الجاري.وعلق سينج على نبأ وفاة ليفي قائلا: "التمييز العنصري يقتل الناس والكلمات الفارغة وحدها من رئيس الوزراء ترودو لن تنهي هذا، لذا نحن بحاجة إلى عمل حقيقي".كما وجهت مجموعات مدافعة عن نساء السكان الأصليين في كيبيك رسالة إلى وزير الخدمات للسكان الأصليين الكندي مارك ميلر للتعبير عن غضبها، ودعوة الوزير إلى التحرك إزاء العديد من حوادث العنف التي يتعرضن لها.شارك في توقيع الرسالة كل من منظمة "نساء السكان الأصليين في كيبيك" ومنظمة "ملجأ نساء السكان الأصليين في مونتريال" و"ومجلس النساء المنتخبات في جمعية الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور".