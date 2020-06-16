تعافي 12 حالة من كورونا بالقليوبية

أعلنت مستشفى قها، مقر عزل مصابي فيروس كورونا، خروج 12 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وسلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتالين.وأعلنت الدكتورة سماء عربي مدير المستشفى، أنه بخروج 12 حالة اليوم ارتفع عدد المتعافين من الفيروس 277 متعافيا غادروا المستشفى، بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.وأشارت عربي إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.وأوضحت عربي أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحى بقها يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بالفيروس بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس، وتعافى جميع المصابين.