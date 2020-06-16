الإفتاء: الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى علاج من المتخصصين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، حيث إن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد.وأضافت: أن البعض منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة، وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللبس في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره.وتابعت الإفتاء، أن البعض منهم يكون عنده مرض نفسي وهذا لا بد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاجه، والبعض لديه فكر وعلم، ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة.جاء ذلك بعد تصدر انتحار الناشطة سارة حجازي، مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يدعو لها بالرحمة وبين من يرفضون الدعاء لها، مشيرين إلى أن الرحمة لا تجوز عليها.