«التنظيم والإدارة»: ترقية نحو 250 ألف موظف

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون 47 القديم وضع مدة بينية من أجل الترقية، وكان هذا النص يفتقد مبدأ العدالة لأنه يساوي بين مَن كان يعمل منذ 15 عامًا وآخر يعمل منذ 8 سنوات، مشيرًا إلى أن غدًا على الأقل ستتم ترقية نحو 250 ألف موظف بما يحقق العدالة الوظيفية.وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الترقيات تشمل من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.كان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرارًا بتسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدًا، مضيفًا، في تصريحات الثلاثاء، أنه من المقرر إطلاق التطبيق الإلكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.