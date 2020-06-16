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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
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طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض بأشكال مختلفة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:58 م
عمل مكرونة بالصوص
عمل مكرونة بالصوص الأبيض
نور أيمن
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تعتمد أغلبية الأسر على المكرونة كوجبة في يوم من أيام الأسبوع، ولكي تقدم على شكل وجبة جديدة ومختلفة هذه طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض.

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض


المكونات:
1 كيس مكرونة أصابع مقصوصة
ملح
زيت ذرة
وللصوص الأبيض
٢ ملعقة كبيرة زبدة
٢ ملعقة كبيرة دجاج
٢ كوب لبن دافيء
ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح
ملعقة فلفل أسود

طريقة التحضير:
يحضر إناء لسلق المكرونة بطريقة تقليدية، وتوضع المياه والزيت والملح ثم يوضع الإناء على نار قوية، حتى تغلي ويضاف كيس مكرونة وتترك ثلث ساعة حتى تسلق وتنضج، ثم توضع في مصفاة وتغسل بماء بارد.

يحضر الصوص الأبيض عن طريق وضع الزبدة على نار هادئة حتى تسيح ثم يضاف لها الدقيق وتقلب بإستخدام ملعقة خشبية حتى يختلط الدقيق بالزبدة ويصبح وعند تحولع للون الذهبي، ثم يوضع اللبن الدافئ تدريجيًا مع التقليب بمضرب سلك يدوي ثم يضاف الملح والفلفل ويستمر في التقليب حتى يحصل على الصوص الأبيض السائل سميك القوام.
ثم توضع على المكرونة المسلوقة وتقدم بجانب وجبة بحسب الرغبة، كالبانيه او الكبدة واللحمة الاستيك.

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض وقطع الفراخ


المكونات
مكرونة مسلوقة بالطريقة المعتادة
٢ ملعقة كبيرة زبدة للصوص
200 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات
1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
2 ثمرة فلفل رومي مقطعة شرائح.
1 ملعقة كبيرة صويا صوص.
12 ملعقة صغيرة بابريكا.
12 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
14 ملعقة صغيرة زعتر.
3 ملاعق جبن شيدر.
1 علبة صغيرة كريمة طهي.
1 ملعقة كبيرة مايونيز.
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 كوب لبن.
1 مكعب مرق دجاج.
1 ملعقة كبيرة دقيق.
ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
يوضع في مقلاه عميقة معلقتين زبدة، وتضاف شرائح البصل والفلفل الرومي مع التقليب لمدة دقيقتين، ثم يوضع قطع الدجاج للبصل مع استمرار التقليب، ثم يضاف الصويا صوص، الملح، الفلفل الأسود، الزعتر، البابريكا، والثوم البودرة، ويُترك الدجاج على نار هادئة حتى تمام النضج.

توضع الزبدة في إناء اخر، ويضاف الدقيق مع التقليب لمدة دقيقة ثم يضاف اللبن ومكعب مرق الدجاج مع التقليب على نار متوسطة، وتترك لتهدأ ثم يوضع المايونيز، كريمة الطهو، والجبن السائلة والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

يقلب الصوص على نار هادئة حتى يصبح ثقيل إلى حد ما أو يصل للكثافة المرغوبة، ويضاف قطع الدجاج للمكرونة، ويضاف الصوص ساخنًا على سطح المكرونة، ويمكن إضافة قليل من الجبن الموزاريللا أو الريحان المفروم.

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