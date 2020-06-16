صوت الشعب يعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في خوض انتخابات النواب والشيوخ

أعلن المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، عن فتح باب قبول أوراق أعضاء الحزب الذين يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة في غرفتي مجلس النواب والشيوخ، خلال الدورة البرلمانية المقبلة في كافة الأمانات على مستوي الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 20 يونيو الجاري حتى 20 يوليو المقبل ولمدة شهر كامل، وذلك بمقر الأمانة العامة لكل محافظة على أن ترفع إلى الأمانة العامة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة من خلال أمين عام المحافظة.وأصدر رئيس الحزب اليوم القرار رقم (1) لعام 2020 والخاص بخوض الحزب انتخابات مجلس النواب والشيوخ المقبلين، إذ نص القرار على عدد من البنود من أهمها، أولا: تشكل لجنة عليا لاستقبال وفرز طلبات المرشحين من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب من رئيس الحزب المستشار أحمد حسين البراوي ونوابه اللواء محمد عزت واللواء دكتور عادل الشريف والدكتورة مني أبوهشيمة والأمين العام المهندس عمر أبوخضرة والسكرتير العام المستشار نجم الدين جويد البراوي.وأضاف البيان، أن مهمة اللجنة البت في الموافقة على خوض الأعضاء الانتخابات البرلمانية، لا من خلال دراسة موقفهم الانتخابي شكلا وموضوعا.وتابع بيان صوت الشعب، أن التقديم سيكون من خلال الأمانة العامة في كل محافظة من خلال ترشيح من الأمين العام للمحافظة للعضو الراغب في خوض الانتخابات.وأوضح أن العضو المتقدم علية إحضار أولا: سيرة ذاتية مقتضبة مشفوعة بإثبات كل بيان فيها ولن ينظر إلى السيرة الذاتية غير المشفوعة بالمستندات، ثانيا: صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي، ثالثا: صورة واضحة من الشهادات العلمية، رابعا: فيش جنائي حديث.واختتم البيان، بأن اللجنة ستقوم بدراسة المرشحين والموافقة على خوض الانتخابات تحت اسم الحزب خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المرشح للأوراق، على أن يعقد اجتماع بالمرشحين لوضع تصور نهائي لشكل الحملة الانتخابية ومساهمة الحزب في توحيد الدعائية بكافة المحافظات من خلال اللجنة العليا.