جامعة الفيوم تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات في علوم الفيزياء

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حصلت على المركز الثالث في علوم الفيزياء على مستوى الجامعات المصرية، وفقا لتصنيفBest Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020 وذلك اليوم الثلاثاء.وأوضح أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم جاءت في المركز الثالث بعد جامعة القاهرة والجامعة البريطانية في القاهرة؛ حيث حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة، والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة، وجامعة الفيوم 50.7 نقطة، ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة، وجامعة حلوان 42.6 نقطة، وأخيرا مدينة زويل 41.2، وبهذه النتيجة تحتل جامعة الفيوم المرتبة 412 وسط جامعات العالم.وأشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل أساسي على السمعة الأكاديمية للجامعة، إضافة إلى مجمل الأبحاث التي قام بنشرها الباحثين من الجامعة في مجال الفيزياء، وكذلك نسب الاستشهاد بأبحاث المتخصصين في مجال الفيزياء.ويتقدم أحمد جابر شديد بكل الشكر والتقدير إلى أبناء الجامعة الباحثين في مجال الفيزياء بالكليات المختلفة، كما يتقدم بالتهنئة إلى كافة منتسبي جامعة الفيوم على هذا الترتيب المتقدم في واحد من أهم المجالات البحثية على مستوى العالم.