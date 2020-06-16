المتهمون باستغلال الأطفال في التسول: «مش أحسن من السرقة»

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 11 سيدة متهمة باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.وأقر المتهمون أمام النيابة أنهن دفعن بأولادهن الأحداث للتسول وبيع السلع في الشوارع؛ لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة قائلين "أحسن من السرقة".كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 11 سيدة "لأربعة منهن معلومات جنائية"، وذلك حال استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث بلغ عدد الأطفال 14 حدثًا في مراحل عمرية مختلفة، وهم أنجال المتهمات.وأفاد الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لاستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، كما عثر بحوزة المتهمات على (مبلغ مالي– 5 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول.واعترفن بنشاطهن الإجرامى فى استغلال أنجالهن فى أعمال التسول للاستفادة منهم ماديًّا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.