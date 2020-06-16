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محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أسرار تمسك الخطيب باستكمال الدوري (خاص)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:13 م
جريدة الدستور
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كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن أسباب تمسك إدارة النادي الأهلي باستكمال موسم 2019-2020 من بطولة الدوري العام.

التفاصيل..

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