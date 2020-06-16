بدء تنفيذ الخطة الإضافية للرصف بتكلفة 221 مليون جنيه في الغربية

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن بدء تنفيذ الخطة الإضافية للرصف داخل مدن المحافظة وخارجها والمسندة لهيئة الطرق عن طريق وزارة النقل، بتكلفة 221 مليون جنيه، مؤكدا انتهاء الأعمال خلال 6 شهور، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الطرق، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة.أوضح نائب محافظ الغربية، بدء الأعمال في 35% من الطرق الموجودة داخل المدن وخارجها، على سبيل المثال بدء العمل في شارع المعاهدة والفاتح، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تتم داخل المدن بتكلفة 50 مليون جنيه وخارج المدن بالقيمة المتبقية، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز الخطة وفقا للجدول الزمني.وأكد عطا خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والغاز)، وإزالة كافة المعوقات بما يضمن انتهاء الأعمال في مواعيدها المحددة.