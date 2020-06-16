«التضامن»: صرف العلاوات الخمس بناءً على توجيه رئاسي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن صرف العلاوات الخمس تم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي في إطار انحيازه لزيادتها لأصحاب المعاشات بصورة كبيرة منذ 2014.أضافت نيفين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد »، أن المستفيدين للعلاوات الخمس بداية من يوليو 2006 وحتى يوليو بإجمالي 2.4 مليون مستحق وأن علاوة ال14 % يستفيد منها كل أصحاب المعاشات بكلفة إجمالية 60 مليار جنيه للبندين والصرف بداية من أو يوليو المقبل.وتابعت"هناك خدمة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وللتأمينات للاستعلام قبل الذهاب لمكتب التأمينات لصرف العلاوات الخمس على أن يكون الصرف للمتجمدات بأثر رجعي بأقساط ربع سنوية.وعن فتح الحضانات، أكدت الوزيرة وجود 14 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، لكن لا نفكر حاليًا في فتح الحضانات وهناك صعوبة في ذلك هذا الشهر.