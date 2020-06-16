رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجيّة العراقي يُؤكّد السعى إلى إقامة علاقات مُتوازنة مع الجميع

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:52 م
وزير الخارجيّة فؤاد
وزير الخارجيّة فؤاد حسين العراقي
سميرة إبراهيم
طباعة
تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين العراقي اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو بمُناسَبة تسلمه منصبه وزيرًا لخارجيّة جمهوريّة العراق مُتمنّيًا له التوفيق والنجاح.
وأكّد فؤاد حسين أنّ العراق يسعى إلى بناء علاقات مُتوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المُشترَكة، واستقلال القرار العراقيّ.
وتطرّق الوزير إلى الزيارة المُرتقَبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في سمحت الظروف الصحّية بذلك، مُشدّدًا على إصرار الحُكُومة على إجراء خطوات مُستقبليّة للعمل، والمُضِيّ في نجاح برنامجها الحُكُوميّ.
من جهته أكّد بومبيو أنّ الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأوليّة للحوار الستراتيجيّ، مُعربًا عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات.
كما أكّد احترام الحُكُومة الأمريكيّة للعراق، ودعمها لحُكُومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصاديّ.
واتفق الجانبان على ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق.

موضوعات متعلقة

أسرار تمسك الخطيب باستكمال الدوري (خاص)

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الغردقة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة ويرفض خفض تمويلها

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من المايطة للشهيد أحمد منسي

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «رسائل أبي حيان التوحيدي» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية

«دارك» تطلق مبادرة لبيع الكتب بالتقسيط

استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية