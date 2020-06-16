وزير الخارجيّة العراقي يُؤكّد السعى إلى إقامة علاقات مُتوازنة مع الجميع

تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين العراقي اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو بمُناسَبة تسلمه منصبه وزيرًا لخارجيّة جمهوريّة العراق مُتمنّيًا له التوفيق والنجاح.

وأكّد فؤاد حسين أنّ العراق يسعى إلى بناء علاقات مُتوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المُشترَكة، واستقلال القرار العراقيّ.

وتطرّق الوزير إلى الزيارة المُرتقَبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في سمحت الظروف الصحّية بذلك، مُشدّدًا على إصرار الحُكُومة على إجراء خطوات مُستقبليّة للعمل، والمُضِيّ في نجاح برنامجها الحُكُوميّ.

من جهته أكّد بومبيو أنّ الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأوليّة للحوار الستراتيجيّ، مُعربًا عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات.

كما أكّد احترام الحُكُومة الأمريكيّة للعراق، ودعمها لحُكُومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصاديّ.

واتفق الجانبان على ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق.