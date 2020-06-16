طبيب رجاء الجداوي يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إنه عندما أصيب بالسعال وارتفاع في درجات الحرارة، قام بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، فتبين إصابته بالوباء، لافتًا إلى أنه يتناول الآن بروتوكول وزارة الصحة وحالته في تحسّن.أضاف خالد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أي شخص إصابته بسيطة بفيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه في المنزل، ويتناول برتوكول وزارة الصحة.ولفت إلى أن أسرته في حالة جيدة بفضل الله، ولم يصابوا بكورونا، وهذا يرجع إلى إقامته الدائمة في المستشفى وعدم مخالطته لأسرته.