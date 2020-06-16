مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية الأمريكي والعراقي

بحث وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، سُبُل تطوير التعاون المُشترَك بين بغداد وواشنطن في مُختلِف المجالات.وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان مساء اليوم، أن حسين تلقى اتصالا من بومبيو، بحثا خلاله العديد من القضايا على رأسها تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها القطاع النفطي، والبنى التحتيّة، وحثّ المُستثمِرين على العمل في العراق.يأتي ذلك في ظل شن تركيا عدوانا على شمال العراقي تحت مسمى عملية "النسر المخلب" بزعم مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، قال في وقت سابق، اليوم، إن قضية انسحاب القوات الأمريكية يجب أن تتصدر جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة.ودعا جميع القوى السياسية العراقية إلى أن تكون "جسدا واحدا" أمام التحديات القائمة، لاسيما موضوع تأمين السيادة والسيطرة على الأجواء، فضلا عن التحديات الاقتصادية والمالية.