كيف تخطط تركيا لاحتلال المنطقة عبر إقامة قواعد عسكرية؟ (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يسلط الضوء على تركي لدول المنطقة تمثل بإقامة قواعد عسكرية لخدم الأجندات التركية التخريبية وإحياء الخلافة العثمانية المزعوم.





وأوضحت التقارير، أن البداية كانت في قطر في 28 أبريل 2014 مع إنشاء تركيا قاعدة الريان التي تستوعب 3000 جندي تركي كما تعتزم أنقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة الأيام المقبلة وفي سوريا أقامت تركيا قاعدة عسكرية في "تل أبيض" بعد احتلال الشمال السوري وأنشأت 60 نقطة عسكرية وبلغ عدد الجنود الأتراك نحو 12 ألف جندي في هذه المناطق و7 آلاف شاحنة ودبابة ومعدة عسكرية.





وكشفت التقارير أن في ليبيا استغلت تركيا حكومة الوفاق التابعة لها بعدما أرسلت نحو 10 آلاف مرتزق موال لها وقررت استخدام قاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية بالعاصمة طرابلس سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط ونهب ثروات الشعب الليبي والاستيلاء على النفط والغاز وتهديد أمن المنطقة.