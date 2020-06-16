258 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت صحة الاحتلال، مساء اليوم، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 19495 حالة، و302 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة إغلاق بعض الأحياء داخل تل أبيب، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.وحذرت صحة الاحتلال، في وقت سابق، من بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع المعدل اليومي للإصابة به مرة أخرى، موضحة أنها ستكون أكثر ضررا وانتشارا.ووجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مجلس الأمن القومي لديه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع إمكانية العودة للإغلاق الشامل.