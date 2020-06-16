القس شنودة حنا يشارك في سلسلة عظات قصص من الخدمة

شارك القس شنودة حنا إسحق راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإيبارشية مطاي بالمنيا، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأطلق القس بوس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، سلسلة عظات قصص من الخدمة، يوميًا منذ بداية صوم الرسل المقدس بمشاركة عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة الأرثوذكسية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.